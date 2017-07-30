В Вильнюсе в автобусе задержаны мужчины с страйкбольным оружием

30 июля, вечером, в Вильнюсе, в общественном транспорте ехали двое русскоязычных мужчин с автоматом. Их задержали и доставили в комиссариат.

Дежурный вильнюсской полиции сообщил, что 30 июля, в 20:38 ч. поступило сообщение о том, что в Салининкай, в маршрутном автобусе едут двое русскоязычных мужчин с автоматом.

Полиция на остановке Мелиораторю, в Салининкай, задержала обоих подозреваемых и доставила их в комиссариат.

Молодые люди 1992 г.р. везли автоматическое страйкбольное оружие. Однако, по словам полиции, такое оружие представляет собой практически идентичную копию настоящего оружия, поэтому, пока его не рассмотришь внимательнее и не возьмешь в руки, от настоящего оружия не отличишь.

DELFI напоминает, что 21 мая утром было получено сообщение о том, что в лесу, рядом с Неменчине, заметили группу мужчин с оружием. На место происшествия выслали бойцов антитеррористического отряда "Арас" и полицию.

Пресс-секретарь полиции Рамунас Матонис сказал, что в указанно месте задержали 12 мужчин с автоматами, на некоторых из них были российские военные костюмы и майки российских десантников.

Позже выяснилось, что это было страйкбольное оружие. У мужчин было по несколько экземпляров оружия, некоторое - с оптическими прицелами.

В домах некоторых задержанных провели обыски, обнаружили нелегально хранившееся оружие, патроны.

В комиссариате полиции начато расследование по факту незаконного хранения оружия, патронов и взрывчатки.