В Вильнюсе упавшее дерево повредило BMW и привело к образованию затора

ru.DELFI.lt
четверг, 1 июня 2017 г. 09:06
31 мая, около 17 ч., в час пик в Вильнюсе, на ул. Базилиёну на проезжую часть упало поваленное сильным ветром дерево.
© DELFI / Ainis Gurevičius

Дерево упало перед автомобилем BMW - поврежден бампер. Люди не пострадали.

В ожидании приезда работников Grinda, которые распилили и убрали дерево с дороги, полицейские регулировали движение.

Вскоре после этого ветер повалил дерево на Минском шоссе. Дерево упало на стоянку около магазина Norfa и повредило автомобили Mercedes и Audi A5. К счастью, владельцы машин находились в магазине.

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