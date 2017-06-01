В Вильнюсе упавшее дерево повредило BMW и привело к образованию затора

31 мая, около 17 ч., в час пик в Вильнюсе, на ул. Базилиёну на проезжую часть упало поваленное сильным ветром дерево.

Дерево упало перед автомобилем BMW - поврежден бампер. Люди не пострадали.

В ожидании приезда работников Grinda, которые распилили и убрали дерево с дороги, полицейские регулировали движение.

Вскоре после этого ветер повалил дерево на Минском шоссе. Дерево упало на стоянку около магазина Norfa и повредило автомобили Mercedes и Audi A5. К счастью, владельцы машин находились в магазине.