В Вильнюсе угнали эксклюзивный автомобиль

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ru.DELFI.lt
суббота, 22 апреля 2017 г. 16:59
В пятницу рано утром в Вильнюсе из гаража угнали эксклюзивный автомобиль – в Литве это был единственный Nissan GTR. Его угнали так мастерски, что владельцы не сразу заметили пропажу. Владельцы обратились в редакцию DELFI и просят читателей портала помочь в поисках автомобиля.
© Asmeninio albumo nuotr.

Полицейские обещали в пятницу вечером объявить машину в международный розыск.

"В Литве это был единственный Nissan GTR. Его угнали в пятницу, примерно в 5.50 ч. – рассказал владелец. – Ее угнали из гаража недалеко от улицы Киртиму. Сломали замок на двери, отключили сигнализацию. Служба охраны зафиксировала отключение сигнализации в 5.40 ч. Воры унесли и несколько инструментов".

Похоже, что угон был тщательно запланирован. Сначала никто не искал машину, подумали, что ее забрал владелец. Однако около 16 ч. выяснилось, что владелец машину не брал.

Сразу же об угоне сообщили в полицию, полиция обещала объявить машину в международный розыск.

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