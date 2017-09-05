Оказалось, что мужчина перерезал женщине горло. Она не выжила.

Полиция сообщает, что мужчина повесился. Его тело обнаружено на балконе на 5 этаже многоквартирного дома.

На место происшествия приехали три экипажа полиции, пожарные-спасатели и скорая помощь. Вход в многоквартирный дом огорожен.