В Вильнюсе у ТЦ усмиряли пьяного водителя

ru.DELFI.lt
суббота, 25 марта 2017 г. 16:30
В Вильнюсе у одного из ТЦ жители могли наблюдать за усмирением пьяного водителя. Позвонившие в полицию люди не сомневались, что водитель пьян. Полиции пришлось как следует поработать, прежде чем мужчину удалось призвать к порядку. Пьяный водитель оказывал сопротивление и не хотел по-хорошему выходить из машины.
© DELFI / Tomas Vinickas

Около 15.30 ч. пьяный водитель повредил три автомобиля. В их числе - машину скорой помощи. Автомобиль нетрезвого водителя также пострадал во время ДТП, но водитель пытался уехать с места происшествия.

Очевидцы вызвали полицию, сам водитель не намеревался выходить из машины. Полицейским пришлось приложить немало усилий, прежде чем его вытащили из машины.

После того как мужчину вытащили из автомобиля, его пришлось уложить на землю и надеть на него наручники. Очевидцы могли наблюдать за этими действиями, напоминавшими настоящий боевик.

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В Вильнюсе у ТЦ усмиряли пьяного водителя

В Вильнюсе у ТЦ усмиряли пьяного водителя
В Вильнюсе у одного из ТЦ жители могли наблюдать за усмирением пьяного водителя. Позвонившие в полицию люди не сомневались, что водитель пьян. Полиции пришлось как следует поработать, прежде чем мужчину удалось призвать к порядку. Пьяный водитель оказывал сопротивление и не хотел по-хорошему выходить из машины.

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