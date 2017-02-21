В Вильнюсе у нетрезвых родителей забрали четверых детей

В Вильнюсе пара со своим ребенком пришла в гости к друзьям, у которых трое детей. Родители распивали спиртные напитки. Соседи сообщили в полицию о том, что с самого утра идет пьянка, за детьми не смотрят.

Департамент полиции сообщил, что 20 февраля, в 9.13 ч. было получено сообщение о том, что в Вильнюсе, на ул. Смелё, родители пьянствуют и не смотрят за детьми.

Полиция выяснила, что в организме матери (1987 г.р.) было 1,5 промилле, а отца (1975 г.р.) 1,52 промилле.

Дома было трое несовершеннолетних детей, один из них - младенец (2017 г.р., 2008 г.р. и. 2007 г.р.). Детей забрали.

В доме была также женщина (1986 г.р.), в организме которой было 1,33 промилле и ее муж (1982 г.р.) - 0,71 промилле. Их ребенка (2010 г.р.) также забрали и увезли в больницу.