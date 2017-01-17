В Вильнюсе столкнулись автомобили, пострадал ребенок

ru.DELFI.lt
вторник, 17 января 2017 г. 15:22
17 января в Вильнюсе столкнулись два автомобиля, пострадал ребенок. На место происшествия выехала полиция и врачи скорой помощи.
© DELFI (A.Gurevičiaus nuotr.)

Сообщалось, что ДТП произошло в 14.41 ч. на остановке Лиздейкос (Антакальнис).

По предварительным данным, на пути от троллейбусного кольца на Антакальнисе в сторону Валакампяй столкнулись автомобили Opel и Toyota. Сообщалось, что пострадал 11-летний ребенок, он жаловался на боли в области груди.

Выяснилось, что виновник ДТП - водитель такси, выехавший со второстепенной дороги и не пропустивший автомобиль Opel.

Мальчик был в шоковом состоянии, врачи осмотрели его на месте.

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