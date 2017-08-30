Полиция сообщает, что в Вильнюсе, на улице Осло, в направлении Западной объездной дороги, столкнулись 4 автомобиля.
По предварительным данным, травмы получила женщина, она доставлена в больницу.
На месте аварии сформировалась пробка.
Полиция выясняет обстоятельства происшедшего.
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