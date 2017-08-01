Всех, кто может что-либо сообщить о местонахождении Степонавичюса просят звонить по номеру 112.

На мужчине была спортивная одежда, черная футболка с коротким рукавом, белыми боками и белы рисунком на спине. Волосы коротко стриженные.

Полиция сообщает, что заключенный (1987 г.р.) самовольно покинул место работы в ЗАО Ecoservice, по адресу ул. Гарюну, 71, Вильнюс.

Разыскивают заключенного из Вильнюсской исправительной колонии Марюса Степонавичюса. Мужчина мог выходить за пределы колонии без охраны и сопровождающих лиц. 31 июля, в 14.15 ч. заключенный самовольно покинул место работы.

В Вильнюсе сбежал заключенный: полиция обращается за помощью к обществу

В Вильнюсе сбежал заключенный: полиция обращается за помощью к обществу Разыскивают заключенного из Вильнюсской исправительной колонии Марюса Степонавичюса. Мужчина мог выходить за пределы колонии без охраны и сопровождающих лиц. 31 июля, в 14.15 ч. заключенный самовольно покинул место работы.

Со стороны России в Литву прилетел дрон с сигаретами Сотрудники Службы охраны госграницы (СОГГ) на территории Пагегяйской мэрии, на границе с Калининградской областью, обнаружили упавший на поле дрон. К аппарату был прицеплен груз контрабандных сигарет.

Полиция прочесывает леса, разыскивая пропавшего мужчину 28 июля в Алитусскую полицию обратился мужчина, который сообщил, что 26 июля, около 12 ч. из дома в Пренай вышел и до сих пор не вернулся его 45-летний сын Дайнюс Леймонас. Приметы пропавшего: рост 178 см, среднее телосложение, волосы темные, короткие, на затылке есть шрам.

В Вильнюсе в автобусе задержаны мужчины с страйкбольным оружием 30 июля, вечером, в Вильнюсе, в общественном транспорте ехали двое русскоязычных мужчин с автоматом. Их задержали и доставили в комиссариат.