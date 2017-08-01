В Вильнюсе сбежал заключенный: полиция обращается за помощью к обществу

Разыскивают заключенного из Вильнюсской исправительной колонии Марюса Степонавичюса. Мужчина мог выходить за пределы колонии без охраны и сопровождающих лиц. 31 июля, в 14.15 ч. заключенный самовольно покинул место работы.
Полиция сообщает, что заключенный (1987 г.р.) самовольно покинул место работы в ЗАО Ecoservice, по адресу ул. Гарюну, 71, Вильнюс.
На мужчине была спортивная одежда, черная футболка с коротким рукавом, белыми боками и белы рисунком на спине. Волосы коротко стриженные.
Всех, кто может что-либо сообщить о местонахождении Степонавичюса просят звонить по номеру 112.