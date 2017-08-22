В Вильнюсе с моста спрыгнул 52-летний мужчина

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ru.DELFI.lt
вторник, 22 августа 2017 г. 08:46
В понедельник, 21 августа, в 18.08 ч. с Жирмунайского моста в Вильнюсе спрыгнул человек. От полученных трав мужчина скончался. Полиция установила личность мужчины -
это С. Л. 1965 г.р.
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© Shutterstock

Телефоны служб психологической помощи

Служба психологической помощиНомерВремя работы
Детская линия www.vaikulinija.lt116 111Ежедневно 11.00-21.00
Молодежная линия www.jaunimolinija.lt8 800 28888Круглосуточно
Линия надежды, помощь взрослым www.kpsc.lt8 800 60700Круглосуточно
Линия помощи женщинам8 800 66366I-V 10.00-21.00
Линия доверия (помощь на русском языке)8 800 77277I-V 16.00-20.00
Центр помощи семьям пропавших без вести8 800 26161 8 5 2773135I-V 8.00-16.00
Паневежский телефон помощи8 45 500965I-V 20.00-8.00
Кризисный центр Вильнюсского дома для женщин8 800 22008I-V 9.00-17.00
Центр развития ребенка8 5 275 75 64Круглосуточно


Звонки по линии 8-800 бесплатные

Психологическая помощь в Интернете

Детская линияРегистрация и обращение на сайте: http://www.vaikulinija.ltОтвет в течение двух дней
Молодежная линияРегистрация и обращение на сайте: http://jppc.lt/draugasОтвет в течение трех дней
Линия надеждыОбращение на сайте: http://paklausk.kpsc.ltОтвет в течение трех дней
Шяуляйская молодежная линияПисать по адресу: kasnutiko@yahoo.comОтвет в течение трех дней


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В понедельник, 21 августа, в 18.08 ч. с Жирмунайского моста в Вильнюсе спрыгнул человек. От полученных трав мужчина скончался. Полиция установила личность мужчины -это С. Л. 1965 г.р.

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