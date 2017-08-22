В понедельник, 21 августа, в 18.08 ч. с Жирмунайского моста в Вильнюсе спрыгнул человек. От полученных трав мужчина скончался. Полиция установила личность мужчины - это С. Л. 1965 г.р.

В Вильнюсе с моста спрыгнул 52-летний мужчина В понедельник, 21 августа, в 18.08 ч. с Жирмунайского моста в Вильнюсе спрыгнул человек. От полученных трав мужчина скончался. Полиция установила личность мужчины -это С. Л. 1965 г.р.

На столичной ул. Антакальнё произошла перестрелка 21 августа на столичной ул. Антакальнё, в Вильнюсе, гремели выстрелы. В пиццерии Charlie Pizza на ул. Антакальнё произошел конфликт между молодыми людьми, один из них применил оружие.

На принадлежащем Литве пароме застряли 12 беженцев На пароме компании DFDS Seaways „Kaunas Seaways“ были обнаружены 12 беженцев, подтвердил DELFI глава отдела маркетинга компании Вайдас Клумбис.

Задержанные в Вильнюсе граждане России и Молдовы подозреваются и в других ограблениях Задержанные в минувшую субботу в Вильнюсе граждане России и Молдавии, подозреваемые в попытке ограбить банкомат, могли совершить и другие подобные преступления, утверждает вильнюсская полиция.

В Вильнюсе образовался еще один провал В понедельник, 21 августа, в Вильнюсе на одной из улиц образовался провал.

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