В Вильнюсе разыскивают пропавшую 16-летнюю девушку

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ru.DELFI.lt
понедельник, 3 июля 2017 г. 16:49
Вильнюсская полиция разыскивает пропавшую без вести Александру Сахалинските (2001 г.р.).
Aleksandra Sachalinskytė
© Vilniaus aps. VPK

28 мая девушка ушла из дома на ул. Ринктинес, в Вильнюсе и не вернулась. Где она, не известно.

Приметы: рост 170 см, среднего телосложения, волосы рыжеватые со светлыми крашенными прядями до плеч. На девушке была белая майка с синими и черными полосами и рисунком спереди, пестрые леггинсы светлых тонов, спортивные ботинки Nike Air.

С собой у нее была синяя сумка с широким ремнем, большие часы, на шее чокер с кулоном в виде бусины и крестиком.

Девушка уходит из дома не в первый раз.

Всех, кто что-либо знает о пропавшей, просьба звонить по номерам (8 5) 271 7600, (8 5) 271 7709, 8 616 18262 или 112.

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