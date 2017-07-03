В Вильнюсе разыскивают пропавшую 16-летнюю девушку

Вильнюсская полиция разыскивает пропавшую без вести Александру Сахалинските (2001 г.р.).

28 мая девушка ушла из дома на ул. Ринктинес, в Вильнюсе и не вернулась. Где она, не известно.

Приметы: рост 170 см, среднего телосложения, волосы рыжеватые со светлыми крашенными прядями до плеч. На девушке была белая майка с синими и черными полосами и рисунком спереди, пестрые леггинсы светлых тонов, спортивные ботинки Nike Air.

С собой у нее была синяя сумка с широким ремнем, большие часы, на шее чокер с кулоном в виде бусины и крестиком.

Девушка уходит из дома не в первый раз.

Всех, кто что-либо знает о пропавшей, просьба звонить по номерам (8 5) 271 7600, (8 5) 271 7709, 8 616 18262 или 112.