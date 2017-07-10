В Вильнюсе пропал молодой человек

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ru.DELFI.lt
понедельник, 10 июля 2017 г. 16:59
19 июня в Вильнюсе пропал молодой человек Михоелис Биргерис. Полиция обращается за помощью к обществу.
Michoelas Birgeris
© Vilniaus aps. VPK nuotr.

По данным полиции, 19 июня, в 7.30 ч. молодой человек ушел из дома на ул. Слуцко и до сих пор не вернулся.

Приметы: рост 175 – 177 см, среднего телосложения, волосы короткие, черные. На мужчине были спортивные ботинки, с собой у него был черный рюкзак.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просьба обращаться к следователю Нийоле Пансевич по номеру (8 5) 271 7697, моб. тел. 8 698 76396, эл.п. nijolia.pansevic@policija.lt.

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