В Вильнюсе пропал молодой человек

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ru.DELFI.lt
среда, 5 июля 2017 г. 15:43
В Вильнюсе 20 июня пропал Мартин Митфахов (1989 г.р.). 20 июня он ушел из дома на ул. Тайкос, в Вильнюсе и назад не вернулся. Полиция обращается за помощью к обществу.
© Vilniaus aps. VPK

По данным полиции, местонахождение молодого человека неизвестно.

Приметы: рост 182 см, худощавого телосложения, волосы темные, короткие. На мужчине был зеленый жилет, черный джемпер с капюшоном и эмблемой на груди, черные брюки, черные спортивные ботинки Nike, у него был синий рюкзак Puma.

всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просьба звонить по номерам (8 5) 271 6555, (8 5) 271 6524 или 112.

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