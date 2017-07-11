В Вильнюсе произошло ДТП, образовался затор

11 июля, в 14.15 ч., в Вильнюсе, на перекрестке ул. Карейвю и Вяркю столкнулись три автомобиля: Audi, Opel и Volkswagen. из-за ДТП образовался затор на ул. Карейвю, она буквально стала непроездной.
Машины стоят до Валакампяйского моста.
Врачи скорой помощи увезли в больницу водителя Opel. В детскую больницу была доставлена пассажирка Audi.
ДТП произошло, когда один из трех водителей попытался в последний момент проехать перекресток. По словам водителя Audi, он нажал на газ, когда увидел мигавший зеленый сигнал светофора.