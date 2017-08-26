24 августа, вечером, в Вильнюсе было совершено нападение на гражданина Украины. Неизвестный ударил его кулаком по лицу. Разбившееся стекло очков повредило глаз. Мужчина был госпитализирован.
© Shutterstock nuotr.

Полиция сообщила, что 24 августа, в 20.30 ч. в Вильнюсе, в парке на ул. И.Шиулёнё, неизвестный в лицо гражданина Украины (1988 г.р.).

Нападавший попал по очкам. Лопнувшее стекло повредило левый глаз.

Пострадавший был госпитализирован. Диагноз сквозная рана глаза.

Ведется расследование.

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