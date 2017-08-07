В Вильнюсе полиция искала малолетних детей

Всех, кто видел детей, просят звонить по Единому номеру помощи 112.

Вечером того же дня детей нашли (примерно в 20.40 ч.).

Даниэлюсу 6 лет. На нем были белые шорты, черный блузон с капюшоном.

Доминикасу 5 лет. Приметы: волосы светлые. На мальчике была серая майка с желтой надписью PUMA, зеленые шорты.

По данным полиции, дети ушли со двора дома номер 45 на ул. Львово.

7 августа в Вильнюсе пропали Доминикас Вайшвила с Даниэлюсом Жандаускасом. Дети около 13.30 ч. ушли со двора на ул. Львово и до сих пор не вернулись. Полиция просила общество о помощи в поисках детей.

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