В Вильнюсе полиция искала малолетних детей

7 августа в Вильнюсе пропали Доминикас Вайшвила с Даниэлюсом Жандаускасом. Дети около 13.30 ч. ушли со двора на ул. Львово и до сих пор не вернулись. Полиция просила общество о помощи в поисках детей.
По данным полиции, дети ушли со двора дома номер 45 на ул. Львово.
Доминикасу 5 лет. Приметы: волосы светлые. На мальчике была серая майка с желтой надписью PUMA, зеленые шорты.
Даниэлюсу 6 лет. На нем были белые шорты, черный блузон с капюшоном.
Вечером того же дня детей нашли (примерно в 20.40 ч.).
Всех, кто видел детей, просят звонить по Единому номеру помощи 112.