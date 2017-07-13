В Вильнюсе полицейские усмиряли нетрезвого водителя Lexus

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ru.DELFI.lt
четверг, 13 июля 2017 г. 07:33
12 июля вечером в Вильнюсе поступило сообщение о возможно нетрезвом водителе, один экипаж полиции не сумел справиться с нарушителем. Полуголый водитель внедорожника Lexus, не реагировал ни на газ, ни на электрошокер, подозревают, что он не только пил алкоголь, но и употреблял наркотики.
© DELFI

12 июля, в 19.45 ч., в полицию сообщили о странно маневрирующем водителе Lexus. Полицейские заметили указанный автомобиль на ул. Карейвю - машина стояла в ряду у светофора.

К водителю подошел полицейский и сразу понял, что водитель находится в состоянии опьянения, он забрал ключ от машины. Но тогда практически голый водитель (он был в одних трусах) стал оказывать сопротивление, схватил шило и газовый баллончик, которые были в машине.

Полицейские использовали слезоточивый газ, но он не помог. После этого применили электрошокер Taser. Но мужчина извлек отбросил его и пытался бежать - он перебежал через дорогу, упал, вскочил, пытался бежать дальше, но его поймали.

В полицейском автомобиле мужчина шумел, не хотел проверяться на трезвость. Однако в конце подул в него, в организме мужчины было 2,19 промилле. Подозревают, что он употреблял не только алкоголь, но и наркотики, поскольку его поведение было неадекватным. В его машине обнаружили небольшой полиэтиленовый пакет, в котором, как подозревают, могли быть наркотики. Поэтому внедорожник проверила служебная собака.

Пока полицейские работали на месте задержания, водитель Lexus в наручниках находился в полицейском автомобиле. Через час он нисколько не протрезвел, наоборот - пришел в бешенство: стал стучать, что-то кричал и т.д. На требование успокоиться он не реагировал, наоборот, еще больше разбушевался, тогда его вывели из автомобиля, снова применили газ и электрошокер, После этого он немного успокоился, но не надолго.

Когда его вели в Наркологический центр, он пинался и кричал: "Отпустите". Врач осмотрел мужчину в автомобиле и просил не заводить его в помещение: "Он слишком агрессивный, кровь возьмем позже".

После этого задержанного доставили в комиссариат. По дороге он кричал, что его бьют. Ему придется ответить за оказание сопротивления стражам порядка и за вождение в нетрезвом виде.

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