В Вильнюсе открытым пламенем горел многоквартирный дом

ru.DELFI.lt
четверг, 20 июля 2017 г. 08:15
В ночь на четверг в Вильнюсе, на ул. Кауно начался пожар в многоквартирном доме. Пожарным-спасателям сообщили, что открыты пламенем горит крыша, поэтому на место выехали усиленные наряды спасателей.
© DELFI

О пожаре сообщили в 23.52 ч.

Поступило сообщение о том, что горит крыша дома номер 6 по ул. Кауно.

На место происшествия выехали пожарные, врачи и полиция. По предварительным данным, во время пожара никто не пострадал.

Пожарные быстро справились с открытым пламенем. В тушении пожара участвовало шесть автоцистерн.

Из дома эвакуировалось около 20 человек. Большинство уже было в кроватях, когда послышался странный треск и шум. Некоторые увидели отражение языков пламени в окнах соседнего дома, выбежали на улицу, разбудили соседей.

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