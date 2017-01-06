В Вильнюсе образовалась еще одна яма

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ru.DELFI.lt
пятница, 6 января 2017 г. 09:09
6 января рано утром в Вильнюсе сообщили о том, что на ул. Львово образовалась яма. Сообщают, что на ее краю повис автомобиль.
© DELFI (K.Pansevič nuotr.)

Яма образовалась из-за аварии водопровода.

Яма длиной около двух метров образовалась под правыми колесами автомобиля Mitsubishi Outlander.

Глава коммуникации Vilniaus vandenys Антанас Бубнялис сообщил, что около 4 ч. недалеко от дома 89А, на ул. Львово, лопнула труба водопровода. Вода вымыла грунт и образовалась яма.

Приехав на место происшествия, специалисты перекрыли поставки воды по лопнувшей трубе, в 8 ч. утра последствия аварии еще ликвидировали.

Подобные аварии происходят в холода, когда ударяют сильные морозы, смещается грунт.

Без воды сейчас остаются 150 клиентов Vilniaus vandenys.

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