В Вильнюсе образовалась еще одна яма

6 января рано утром в Вильнюсе сообщили о том, что на ул. Львово образовалась яма. Сообщают, что на ее краю повис автомобиль.

Яма образовалась из-за аварии водопровода.

Яма длиной около двух метров образовалась под правыми колесами автомобиля Mitsubishi Outlander.

Глава коммуникации Vilniaus vandenys Антанас Бубнялис сообщил, что около 4 ч. недалеко от дома 89А, на ул. Львово, лопнула труба водопровода. Вода вымыла грунт и образовалась яма.

Приехав на место происшествия, специалисты перекрыли поставки воды по лопнувшей трубе, в 8 ч. утра последствия аварии еще ликвидировали.

Подобные аварии происходят в холода, когда ударяют сильные морозы, смещается грунт.

Без воды сейчас остаются 150 клиентов Vilniaus vandenys.