В Вильнюсе образовалась еще одна яма

6 января рано утром в Вильнюсе сообщили о том, что на ул. Львово образовалась яма. Сообщают, что на ее краю повис автомобиль.
Яма образовалась из-за аварии водопровода.
Яма длиной около двух метров образовалась под правыми колесами автомобиля Mitsubishi Outlander.
Глава коммуникации Vilniaus vandenys Антанас Бубнялис сообщил, что около 4 ч. недалеко от дома 89А, на ул. Львово, лопнула труба водопровода. Вода вымыла грунт и образовалась яма.
Приехав на место происшествия, специалисты перекрыли поставки воды по лопнувшей трубе, в 8 ч. утра последствия аварии еще ликвидировали.
Подобные аварии происходят в холода, когда ударяют сильные морозы, смещается грунт.
Без воды сейчас остаются 150 клиентов Vilniaus vandenys.