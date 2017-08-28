В Вильнюсе обнаружена артиллерийская мина

Полиция сообщает, что 28 августа, в 13.25 ч. поступило сообщение о том, что на ул. Сленё, во дворе дома, после дождя на поверхности земли оказался предмет, напоминающий артиллерийскую мину.
На место происшествия выехали полиция, спасатели и врачи скорой помощи. После того, как информация подтвердилась, вызвали саперов и ввели план "Щит".
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