В Вильнюсе обнаружена артиллерийская мина

Полиция сообщает, что 28 августа, в 13.25 ч. поступило сообщение о том, что на ул. Сленё, во дворе дома, после дождя на поверхности земли оказался предмет, напоминающий артиллерийскую мину.

На место происшествия выехали полиция, спасатели и врачи скорой помощи. После того, как информация подтвердилась, вызвали саперов и ввели план "Щит".