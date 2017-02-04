В Вильнюсе ночью остановили двух водителей без прав

Во время ночного рейда в ночь на субботу в Вильнюсе не остановили ни одного нетрезвого водителя, однако значительные штрафы получат двое молодых людей - юноша и девушка - оба они управляли транспортными средствами без прав.

До 23 ч. на ул. Буйвиджю был остановлен автомобиль Mercedes Benz. Им управлял молодой человек, у которого никогда не было водительского удостоверения.

Ему не понравилось присутствие фотографа. Он бранился по-русски и показывал фотографу средний палец.

За ночь полиция установила пять незначительных нарушений (к примеру, пятеро молодых водителей ездили на машинах без "кленовых листьев").

Около 2.50 ч., на ул. Укмергес полиция услышала скрежет тормозов. Оказывается ехавшая в Шешкинскую гору водитель Renault Laguna увидела полицейский экипаж и так резко стала тормозить, что этот звук привлек внимание полиции. Девушка стала медленно подъезжать к полицейским, но доехать не смогла. Автомобиль заглох несколько раз подряд, потом девушке не удалось его завести.

Полицейские подошли к Renault, проверили девушку на трезвость. Она была трезвой. Однако выяснилось, что у нее нет водительского удостоверения. Девушка сказала, что еще только готовится сдавать экзамены.

По новому Кодексу административной ответственности ей грозит штраф в размере 300-450 евро.