В Вильнюсе нетрезвый водитель повредил автомобиль и дорожный знак

В среду поздно вечером в полицию позвонил мужчина и сообщил о пьяном водителе на ул. Й.Басанавичюса. По данным полиции, нетрезвый водитель у многоквартирного дома повредил автомобиль.

О ДТП сообщили в 23 ч.

В полицию звонил владелец поврежденного Saab, который через окно увидел "проделки" водителя Audi. Мужчина услышал подозрительные звуки во дворе и выглянул в окно. Он увидел, что автомобиль врезался в дорожный знак и в автомобиль Saab.

Полицейские на месте происшествия обнаружили водителя Audi, с которым сложно было договориться. Он не ориентировался в пространстве.

Водитель (1968 г.р.) автомобиля Audi был пьян - 2,45 промилле. Мужчине грозит уголовная ответственность.