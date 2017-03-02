В Вильнюсе нетрезвый водитель повредил автомобиль и дорожный знак

ru.DELFI.lt
четверг, 2 марта 2017 г. 09:05
В среду поздно вечером в полицию позвонил мужчина и сообщил о пьяном водителе на ул. Й.Басанавичюса. По данным полиции, нетрезвый водитель у многоквартирного дома повредил автомобиль.
© DELFI / Andrius Ufartas

О ДТП сообщили в 23 ч.

В полицию звонил владелец поврежденного Saab, который через окно увидел "проделки" водителя Audi. Мужчина услышал подозрительные звуки во дворе и выглянул в окно. Он увидел, что автомобиль врезался в дорожный знак и в автомобиль Saab.

Полицейские на месте происшествия обнаружили водителя Audi, с которым сложно было договориться. Он не ориентировался в пространстве.

Водитель (1968 г.р.) автомобиля Audi был пьян - 2,45 промилле. Мужчине грозит уголовная ответственность.

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