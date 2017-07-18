В Вильнюсе на ул. Гележинё Вилко на автомобиль упало дерево

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ru.DELFI.lt
вторник, 18 июля 2017 г. 15:34
18 июля в Вильнюсе, на оживленной улице Гележинё Вилко на проезжавший автомобиль Mersedes Benz упало дерево. По предварительным данным, водитель не пострадал.
© DELFI / Domantas Pipas

Сообщение о происшествии поступило в 14.56 ч.

Специалист компании Grinda Довиле Лисаускайте сказала DELFI, что работники выехали на место происшествия сразу же как поступило сообщение.

"Пока больше ничего о ситуации сказать не можем, - сказала Лисаускайте. - Работники выехали для устранения препятствия и восстановления движения".

Помощь спасателей не потребовалась, поскольку водитель Mercedes Benz не был зажат в машине.

Вскоре после ДТП Susisiekimo paslaugos сообщила, что до сих пор на части ул. Гележинё Вилко (недалеко от тоннеля, ведущего в сторону ул. Укмергес), формируется затор, поэтому может опаздывать автобус 24 маршрута.

Перекрытый участок рекомендуют объезжать по ул. А.Гоштауто, В.Петарёи Геросёс Вильтес.

Полицию на место ДТП вызвали, поскольку автомобиль застрахован KASKO, помощь врачей водителю не потребовалась.

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