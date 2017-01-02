В Вильнюсе на троллейбусных проводах повис грузовик

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ru.DELFI.lt
понедельник, 2 января 2017 г. 14:58
В первый рабочий день 2017 года в Вильнюсе очень не повезло водителю грузовика - машина зацепила троллейбусные провода. Вильнюсцы, ставшие очевидцами происшествия, предупреждают: общественного транспорта не ждите.
© Grupės "Pranešk, kur keleivių kontrolė" nuotr.

О несчастье в полицию сообщили в 14.20 ч. Сообщалось, что у здания номер 80, на проспекте Лайсвес, грузовик зацепил троллейбусные провода.

Водитель не заметил этого и проехал еще какое-то расстояние, что привело к крену столба, на котором держатся провода.

Полиция выехала на место происшествия.

"Из-за того, что у поликлиники Вильнюсского района, на проспекте Лайсвес были оборваны провода контактной линии, возможны сбои в расписании троллейбусов 19 и 16 маршрутов, - сообщает Susisiekimo paslaugos. - Эти троллейбусы разворачиваются на кольце Скальвю и в Виршулишкском парке. Сеть оборвал грузовик: склонилась опора контактной сети, в настоящее время нет напряжения. Приносим извинения за предоставленные неудобства".

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