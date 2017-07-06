В Вильнюсе на стройке загорелся подъемник, на нем были люди

6 июля после обеда на стройке в Вильнюсе начался пожар, на подъемнике застряли люди. Сообщалось, что около ТЦ Panorama открытым пламенем горел подъемник. К счастью, огонь быстро погасили, пожарные-спасатели позаботились о находившихся в нем людях.

По Единому номеру помощи о несчастье сообщили около 15 ч. Звонивший сказал, что подъемник горит открытым пламенем, на нем находятся люди.

Когда нам место происшествия приехали спасатели, огонь уже потушили. По сведениям спасателей, на подъемнике застряли два человека.

Рабочие придумали, как вызволить находившихся на подъемнике и сняли их при помощи другого подъемника, поэтому помощь спасателей не потребовалась.