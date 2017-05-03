В Вильнюсе на оживленной улице был ранен водитель такси

ru.DELFI.lt
среда, 3 мая 2017 г. 09:29
2 мая после обеда в Вильнюсе на перекрестке ул. Гележинё Вилко и Жальгирё было совершено нападение на таксиста. Он был ранен ножом. Очевидцы сообщили, что нападавший уехал на автомобиле Toyota.
© DELFI / Kiril Čachovskij

О происшествии сообщили в 15.21 ч. Звонивший указал, что на таксиста, ехавшего на Opel, напали прямо на улице.

По словам очевидцев, на водителя напал человек, выскочивший из красного автомобиля. Когда на место происшествия приехала полиция и врачи скорой, выяснилось, что таксист был ранен в ногу. Мужчину доставили в больницу, его жизни опасность не грозит.

Очевидцы указали, что нападавший был на автомобиле Toyota и указали номер машины.

Полицейские нашли подозреваемого в нападении на таксиста и задержали его. По сведениям DELFI, полиция задержала его на ул. Калварию. Подозреваемого допросили.

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