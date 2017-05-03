В Вильнюсе на оживленной улице был ранен водитель такси

2 мая после обеда в Вильнюсе на перекрестке ул. Гележинё Вилко и Жальгирё было совершено нападение на таксиста. Он был ранен ножом. Очевидцы сообщили, что нападавший уехал на автомобиле Toyota.

О происшествии сообщили в 15.21 ч. Звонивший указал, что на таксиста, ехавшего на Opel, напали прямо на улице.

По словам очевидцев, на водителя напал человек, выскочивший из красного автомобиля. Когда на место происшествия приехала полиция и врачи скорой, выяснилось, что таксист был ранен в ногу. Мужчину доставили в больницу, его жизни опасность не грозит.

Очевидцы указали, что нападавший был на автомобиле Toyota и указали номер машины.

Полицейские нашли подозреваемого в нападении на таксиста и задержали его. По сведениям DELFI, полиция задержала его на ул. Калварию. Подозреваемого допросили.