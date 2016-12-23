В Вильнюсе на дороге образовалась яма, эвакуированы работники

23 декабря, 12.57 ч., вильнюсским спасателям сообщили о том, что на Жверинасе у бизнес-центра Green hall, в котором находится литовский филиал Barclays Group Operations Limited, образовалась яма.

Яма расширяется. Из здания эвакуировали людей.

Столичная полиция сообщает, что на ул. Упес, на строительной площадке около Barclays, образовалась яма, она расширяется, в нее могут провалится стоящие рядом машины. Поврежден водопровод, вода течет по дороге.

Пресс-секретарь Vilniaus vandenys Антанас Бубнялис сказал DELFI, что сейчас выясняют обстоятельства происшествия. "На место происшествия выехали специалисты, вскоре будет больше информации", - сказал он.

"Были перекрыты две канализационные трубы. Специалисты на месте происшествия, устраняют последствия", - сказал он.

Причины аварии пока не ясны.