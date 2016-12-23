В Вильнюсе на дороге образовалась яма, эвакуированы работники

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ru.DELFI.lt
пятница, 23 декабря 2016 г. 13:44
23 декабря, 12.57 ч., вильнюсским спасателям сообщили о том, что на Жверинасе у бизнес-центра Green hall, в котором находится литовский филиал Barclays Group Operations Limited, образовалась яма.
© DELFI (K.Pansevič nuotr.)

Яма расширяется. Из здания эвакуировали людей.

Столичная полиция сообщает, что на ул. Упес, на строительной площадке около Barclays, образовалась яма, она расширяется, в нее могут провалится стоящие рядом машины. Поврежден водопровод, вода течет по дороге.

Пресс-секретарь Vilniaus vandenys Антанас Бубнялис сказал DELFI, что сейчас выясняют обстоятельства происшествия. "На место происшествия выехали специалисты, вскоре будет больше информации", - сказал он.

"Были перекрыты две канализационные трубы. Специалисты на месте происшествия, устраняют последствия", - сказал он.

Причины аварии пока не ясны.

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