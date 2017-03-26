В Вильнюсе мужчина ворвался на территорию посольства Японии

Прибывшие на место происшествия полицейские пытались уговорить агрессивно настроенного мужчину успокоиться, однако он не слушался. Поэтому полиции пришлось использовать электрошок.

"Хочу свободно работать и жить", - сначала мужчина говорил довольно спокойно, прикрываясь зонтом.

Чуть позже его тон стал более резким, в конце концов мужчина начал кричать. Все это происходило в субботу вечером около 18 часов по ул.М.К.Чюрленю.

Сотрудникам полиции сообщили, что странного вида мужчина перелез через забор посольства Японии и стал стучаться в двери.

"Японского посла, посла любой страны, посла России", - кричал мужчина. Когда его стала успокаивать полиция, он заявил: "дайте сигарету".

Свидетель, который записал происшествие на видео, сказал, что видел этого же мужчину в находящемся неподалеку магазине и обратил внимание на его "странность". Он полагал, что этот человек может быть нетрезвым или вооруженным.

Полиция задержала агрессивного мужчину и уложила его на землю. Позже выяснилось, что ножа или другого оружия у него не было, однако для проверки здоровья он был доставлен в психиатрическую больницу.