В Вильнюсе кровавая стычка подростков: один находится в реанимации

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ru.DELFI.lt
среда, 15 февраля 2017 г. 07:29
14 февраля вечером, в 21.25 ч., в Вильнюсе, на ул. Субачяус, в подъезде дома во время конфликта подросток (2000 г.р.) напал на своего ровесника и избил его. Тот, защищаясь, нанес нападавшему ножевые ранения.
© DELFI / Ainis Gurevičius

По данным Департамента полиции, оба пострадавших доставлены в больницу. Один из них находится в реанимации, у другого менее серьезные травмы.

Вчера поздно вечером обстоятельства конфликта еще не были ясны до конца. По предварительным данным, обидчик пришел к подростку, живущему на ул. Субачяус, и каким-то предметом ударил его по голове, сломал лобную кость. Но подросток успел дважды нанести своему противнику ножевые ранения.

Подросток, получивший ножевые ранения, находится в очень тяжелом состоянии, он лежит в реанимации.

Полиция выясняет обстоятельства происшествия, опросили множество свидетелей.

По предварительным данным, конфликт мог произойти из-за девушки.

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