В Вильнюсе изнасилована 15-летняя девушка

 (18)
ru.DELFI.lt
четверг, 16 февраля 2017 г. 11:55
15 февраля, в 19 ч., в Вильнюсе, в квартире на ул. С.Конарскё, мужчина изнасиловал 15-летнюю девушку (2001 г.р.).
© Marijampolės apsk. VPK nuotr.

Подозреваемый (1978 г.р.) закрыт в арестантскую.

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