В Вильнюсе изнасилована 15-летняя девушка

Полиция сообщает, что 13 февраля, около 13 ч., на мобильный телефон женщины (1959 г.р.), живущей в Вильнюсе, на ул. Папилену, позвонил незнакомый человек, который представился работником банка Swedbank и, представив женщине ложную информацию, присвоил с ее счета 50 000 евро.
В Шяуляйском районе, в Куршенай, на ул. Пяргалес Рато, в доме, 15 февраля, около 19.30 ч., в гостях нетрезвая (2,41 промилле) женщина, 1979 г.р., избила своего нетрезвого (2,52 промилле) супруга 1979 г.р.
В Куршском заливе литовский рыбак на самодельных санках по неосторожности пересёк границу России. Нарушителя оштрафовали на 35 евро. Об этом сообщается на официальном сайте Службы охраны госграницы Литвы.