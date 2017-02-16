15 февраля, в 19 ч., в Вильнюсе, в квартире на ул. С.Конарскё, мужчина изнасиловал 15-летнюю девушку (2001 г.р.).

Телефонные мошенники выманили у женщины 50 000 евро Полиция сообщает, что 13 февраля, около 13 ч., на мобильный телефон женщины (1959 г.р.), живущей в Вильнюсе, на ул. Папилену, позвонил незнакомый человек, который представился работником банка Swedbank и, представив женщине ложную информацию, присвоил с ее счета 50 000 евро.

В Вильнюсе изнасилована 15-летняя девушка 15 февраля, в 19 ч., в Вильнюсе, в квартире на ул. С.Конарскё, мужчина изнасиловал 15-летнюю девушку (2001 г.р.).

Избившая супруга женщина подожгла его автомобиль В Шяуляйском районе, в Куршенай, на ул. Пяргалес Рато, в доме, 15 февраля, около 19.30 ч., в гостях нетрезвая (2,41 промилле) женщина, 1979 г.р., избила своего нетрезвого (2,52 промилле) супруга 1979 г.р.

Окруженный полицейскими подозреваемый в убийстве певицы застрелился Подозреваемый в убийстве певицы Вилмы Мартишюте Роландас Амброза застрелился, окруженный полицейскими.