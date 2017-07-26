В Вильнюсе из реки вытащили утопленника

25 июля, в 21.55 ч., шедший по набережной Вилии (Нерис) между Зеленым и Белым мостами (со стороны ул. Упес) человек заметил в воде рюкзак. Он попытался вытащить рюкзак из воды и увидел, что рюкзак находится на спине у утопленника.
Пожарные-спасатели вытащили утопленника из воды. Это было тело мужчины 1983 г.р. По словам полицейских, с виду мужчина не похож на бездомного. Во время первичного осмотра следов насилия на теле не обнаружено. Вероятно, человек скончался в результате несчастного случая, однако не исключается и версия самоубийства.