В Вильнюсе из реки вытащили утопленника

25 июля, в 21.55 ч., шедший по набережной Вилии (Нерис) между Зеленым и Белым мостами (со стороны ул. Упес) человек заметил в воде рюкзак. Он попытался вытащить рюкзак из воды и увидел, что рюкзак находится на спине у утопленника.

© DELFI / Jokūbas Jarmalavičius