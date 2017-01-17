В Вильнюсе из окна выпрыгнул испугавшийся угроз гражданин России

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ru.DELFI.lt
вторник, 17 января 2017 г. 16:27
16 января в Вильнюсскую больницу был доставлен гражданин России (1984 г.р.). Мужчина получил травмы головы и ушибы лица, у него диагностировали перелом обеих пяток.
© DELFI (M. Ažušilio nuotr.)

Он рассказал, что около 17.50 ч. того же дня, в Вильнюсе, в одном из зданий на ул. Гарюну, двое мужчин угрожали ему расправой, он испугался и выпрыгнул со второго этажа.

Иностранец сказал, что возникло недоразумение, и его партнеры по бизнесу стали требовать долг, избили его, а потом он, испугавшись угроз, выпрыгнул в окно.

Подозреваемые - мужчины 1969 г.р. и нетрезвый (1,0 промилле) 1979 г.р. - закрыты в арестантскую.

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