В Вильнюсе хаос – на заброшенной стройке произошел взрыв

В Вильнюсе, на перекрестке ул. Шв.Игното и Тоторю, полиция ограничили движение. На находящейся рядом заброшенной стройке произошел взрыв. Причина – электрокабель.

По данным полиции, 18 августа, в 12.54 ч. поступило сообщение, что в Вильнюсе, на ул. Шв.Игното и Тоторю, на заброшенной стройке по неизвестной причине произошел взрыв.

На месте происшествия работают сотрудники спецслужб, приехала и аварийная газовой службы, однако утечки газа не обнаружено.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Удалось выяснить, что причина взрыва техническая – она произошла из-за проблем в проложенных под землей кабелях высоковольтных линий.

Компания ESO сообщила, что взрыв произошел, когда в пятницу после обеда работники компании, проводившие реконструкцию в Старом городе повредили подземный кабель среднего напряжения. В результате этого повреждения в другом кабеле образовалось сверхнапряжение и кабель вышел из строя.

По данным ESO, поставки электроэнергии потребителям вскоре восстановили при помощи альтернативной линии. На данный момент работники аварийной службы компании оценивают состояние поврежденной линии, выясняют причины.