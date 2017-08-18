В Вильнюсе хаос – на заброшенной стройке произошел взрыв

По данным полиции, 18 августа, в 12.54 ч. поступило сообщение, что в Вильнюсе, на ул. Шв.Игното и Тоторю, на заброшенной стройке по неизвестной причине произошел взрыв.
На месте происшествия работают сотрудники спецслужб, приехала и аварийная газовой службы, однако утечки газа не обнаружено.
По предварительным данным, пострадавших нет.
Удалось выяснить, что причина взрыва техническая – она произошла из-за проблем в проложенных под землей кабелях высоковольтных линий.
Компания ESO сообщила, что взрыв произошел, когда в пятницу после обеда работники компании, проводившие реконструкцию в Старом городе повредили подземный кабель среднего напряжения. В результате этого повреждения в другом кабеле образовалось сверхнапряжение и кабель вышел из строя.
По данным ESO, поставки электроэнергии потребителям вскоре восстановили при помощи альтернативной линии. На данный момент работники аварийной службы компании оценивают состояние поврежденной линии, выясняют причины.