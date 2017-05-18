В Вильнюсе горел дом бывшего главы банка Snoras

17 мая вечером в Вильнюсе, на ул. Альгирдо горела крыша дома бывшего главы банка Snoras.

Пожарные-спасатели приехали на место происшествия около 20 ч.

В данный момент дом заброшен, поэтому люди не пострадали.

Раньше в этом доме жил председатель правления банка Snoras Раймондас Баранаускас с супругой Сигитой.

Напомним, что деятельность банка Snoras была остановлена 16 ноября 2011 года. Руководители банка сбежали из Литвы в Лондон, а оттуда - в Россию, где и скрываются от правосудия в настоящее время.

В конце января 2017 года Россия предоставила Баранаускасу политическое убежище.