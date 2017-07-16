В Вильнюсе автомобиль врезался в столб, погибла водитель

16 июля, около 11 ч. в Вильнюсе по Единому номеру помощи поступило сообщение о ДТП. По предварительным данным, водитель после ДТП была без сознания.

ДТП произошло в Вильнюсе, на ул. Атейтес, недалеко от университета им. Миколаса Рёмериса. Люди сообщили, что автомобиль, которым управляла женщина, врезался в столб.

На место происшествия выехала полиция и врачи скорой помощи.

Очевидцы ДТП указали, что ехавший по ул. Атейтес автомобиль Hyundai внезапно выехал на встречную полосу и врезался в столб, на котором был дорожный знак.

После удара автомобиль вернулся в свою полосу, однако съехал на обочину и врезался в столб.

Состояние водителя было тяжелым. К сожалению, врачам не удалось спасти жизнь женщины (1951 г.р.).

Обстоятельства ДТП выясняет полиция.