В Вильнюсе автомобиль врезался в столб, погибла водитель

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ru.DELFI.lt
воскресенье, 16 июля 2017 г. 13:44
16 июля, около 11 ч. в Вильнюсе по Единому номеру помощи поступило сообщение о ДТП. По предварительным данным, водитель после ДТП была без сознания.
© DELFI / Orestas Gurevičius

ДТП произошло в Вильнюсе, на ул. Атейтес, недалеко от университета им. Миколаса Рёмериса. Люди сообщили, что автомобиль, которым управляла женщина, врезался в столб.

На место происшествия выехала полиция и врачи скорой помощи.

Очевидцы ДТП указали, что ехавший по ул. Атейтес автомобиль Hyundai внезапно выехал на встречную полосу и врезался в столб, на котором был дорожный знак.

После удара автомобиль вернулся в свою полосу, однако съехал на обочину и врезался в столб.

Состояние водителя было тяжелым. К сожалению, врачам не удалось спасти жизнь женщины (1951 г.р.).

Обстоятельства ДТП выясняет полиция.

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