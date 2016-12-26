В Вильнюсе автомобиль снес столб, погибла пожилая женщина

В воскресенье вечером, в 22 ч. в Вильнюсе, в конце проспекта Саванорю автомобиль врезался в столб и снес его. Машина повисла на заграждениях. В автомобиле была зажата женщина (1934 г.р.), ее освободили спасатели. Врачи констатировали смерть пострадавшей.

В автомобиле Saab ехали шесть человек: три женщины, двое детей и мужчина. По предварительным данным, водитель (1957 г.р.) обернулась, чтобы посмотреть на детей и в этот момент машина боком врезалась в столб. Удар пришелся на пассажирскую часть, где сидела мать водителя. Пожилая женщина скончалась.

По предварительным данным, другие пассажиры серьезно не пострадали. Однако врачи скорой помощи увезли в больницу одну женщину и двоих детей (4 месячного младенца и 7-летнего ребенка).