В Вильнюсе Audi врезался в автобус: виновник ДТП в коме

5 апреля, поздно вечером, в 23.25 ч., на перекрестке ул. Жолино и Антакальнё, у Антакальнисской поликлиники, в городской маршрутный автобус Mercedes врезался автомобиль Audi 80. Пассажир автомобиля скончался на месте, водителя увезли в больнице.

Водитель автобуса сказал, что ехал в автобусный парк, чтобы развезти по домам коллег. Автобус остановился около перекрестка, когда загорелся зеленый, он тронулся, но тут в него сзади врезался подъехавший на высокой скорости Audi 80. Удар был таким сильным, что переда у легковушки практически не осталось.

Предполагают, что пассажир не был пристегнут - он ударился головой в лобовое стекло. Мужчина 35-40 лет скончался на месте (личность погибшего устанавливается).

Водитель Р.Ч. (1982 г.р.) серьезно пострадал. В карете скорой помощи он впал в кому.

Подозревают, что мужчины были пьяны - в автомобиле была рюмка, бутылка от сидра.