В Вильнюсе Audi врезался в автобус: виновник был трезвым, но без прав

Водитель автобуса сказал, что ехал в автобусный парк, чтобы развезти по домам коллег. Автобус Mercedes-Benz O 405 остановился около перекрестка, когда загорелся зеленый, он тронулся, но тут в него сзади врезался подъехавший на высокой скорости Audi 80. Удар был таким сильным, что переда у легковушки практически не осталось.
Предполагают, что пассажир не был пристегнут - он ударился головой в лобовое стекло. Мужчина 52 лет лет скончался на месте (личность погибшего устанавлена).
Водитель Р.Ч. (1982 г.р.) серьезно пострадал. В карете скорой помощи он впал в кому.
У водителя не было прав на вождение. Он сидел за рулем чужого автомобиля. Сам водитель из Юрбаркского района, а автомобиль принадлежит жителю Аникщяйского района.
Несмотря на то, что в машине валялись бутылки от спиртного, водитель был трезвым, это установили врачи в больнице.