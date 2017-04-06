В Вильнюсе Audi врезался в автобус: виновник был трезвым, но без прав

5 апреля, поздно вечером, в 23.25 ч., на перекрестке ул. Жолино и Антакальнё, у Антакальнисской поликлиники, в городской маршрутный автобус Mercedes врезался автомобиль Audi 80. Пассажир автомобиля скончался на месте, водителя увезли в больницу.

Водитель автобуса сказал, что ехал в автобусный парк, чтобы развезти по домам коллег. Автобус Mercedes-Benz O 405 остановился около перекрестка, когда загорелся зеленый, он тронулся, но тут в него сзади врезался подъехавший на высокой скорости Audi 80. Удар был таким сильным, что переда у легковушки практически не осталось.

Предполагают, что пассажир не был пристегнут - он ударился головой в лобовое стекло. Мужчина 52 лет лет скончался на месте (личность погибшего устанавлена).

Водитель Р.Ч. (1982 г.р.) серьезно пострадал. В карете скорой помощи он впал в кому.

У водителя не было прав на вождение. Он сидел за рулем чужого автомобиля. Сам водитель из Юрбаркского района, а автомобиль принадлежит жителю Аникщяйского района.

Несмотря на то, что в машине валялись бутылки от спиртного, водитель был трезвым, это установили врачи в больнице.