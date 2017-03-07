По фото трудно понять, вмятина это или вид искажают блики. Глава Литовского бюро криминальной полиции Роландас Кишкис сказал DELFI, что не может об этом говорить, поскольку полиция решила в течение некоторого времени не предоставлять никакой информации о розыске и исчезновении Евы Страздаускайте. "Сейчас наша главная цель - спасти ее жизнь", - сказал глава ЛБКП.

"По дороге видел, что машину привезли в Вильнюс... Контакт на правой дверце виден, видно удар был сильным", - писал в социальной сети Донатас С., сфотографировавший доставленный в Вильнюс автомобиль. По его мнению, это похоже на контакт "с колесом, поскольку вмятина округлая".

В Вильнюс доставили автомобиль пропавшей девушки, его вид заставил задуматься "По дороге видел, что машину привезли в Вильнюс... Контакт на правой дверце виден, видно удар был сильным", - писал в социальной сети Донатас С., сфотографировавший доставленный в Вильнюс автомобиль. По его мнению, это похоже на контакт "с колесом, поскольку вмятина округлая".

Из-за сложных условий на дорогах под Каунасом перевернулся тягач 6 марта на дорогах Литвы было немало ДТП. Около 15:30 ч. с дороги соскользнул тягач и упал в кювет. Его прицеп перекрыл дорогу, пишет Kas vyksta Kaune.

Пропала ехавшая из Плунге в Вильнюс девушка, подозревают похищение 5 марта, в 21.00 ч. поступило сообщение о том, что на темном автомобиле Audi A7 около 16.30 ч. из Плунге в Вильнюс уехала Ева Страздаускайте (1991 г.р.), которая пропала, после того как проехала Каунас, с ней нет связи, ее телефон выключен.