В Вильнюс доставили автомобиль пропавшей девушки, его вид заставил задуматься

"По дороге видел, что машину привезли в Вильнюс... Контакт на правой дверце виден, видно удар был сильным", - писал в социальной сети Донатас С., сфотографировавший доставленный в Вильнюс автомобиль. По его мнению, это похоже на контакт "с колесом, поскольку вмятина округлая".
По фото трудно понять, вмятина это или вид искажают блики. Глава Литовского бюро криминальной полиции Роландас Кишкис сказал DELFI, что не может об этом говорить, поскольку полиция решила в течение некоторого времени не предоставлять никакой информации о розыске и исчезновении Евы Страздаускайте. "Сейчас наша главная цель - спасти ее жизнь", - сказал глава ЛБКП.
DELFI благодарит читателей за фотографии и видео.