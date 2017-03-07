В Вильнюс доставили автомобиль пропавшей девушки, его вид заставил задуматься

 (1)
ru.DELFI.lt
вторник, 7 марта 2017 г. 16:03
"По дороге видел, что машину привезли в Вильнюс... Контакт на правой дверце виден, видно удар был сильным", - писал в социальной сети Донатас С., сфотографировавший доставленный в Вильнюс автомобиль. По его мнению, это похоже на контакт "с колесом, поскольку вмятина округлая".
© DELFI skaitytojas

По фото трудно понять, вмятина это или вид искажают блики. Глава Литовского бюро криминальной полиции Роландас Кишкис сказал DELFI, что не может об этом говорить, поскольку полиция решила в течение некоторого времени не предоставлять никакой информации о розыске и исчезновении Евы Страздаускайте. "Сейчас наша главная цель - спасти ее жизнь", - сказал глава ЛБКП.

DELFI благодарит читателей за фотографии и видео.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

ЧП и криминал

В Вильнюс доставили автомобиль пропавшей девушки, его вид заставил задуматься (1)

В Вильнюс доставили автомобиль пропавшей девушки, его вид заставил задуматься
"По дороге видел, что машину привезли в Вильнюс... Контакт на правой дверце виден, видно удар был сильным", - писал в социальной сети Донатас С., сфотографировавший доставленный в Вильнюс автомобиль. По его мнению, это похоже на контакт "с колесом, поскольку вмятина округлая".

Из-за сложных условий на дорогах под Каунасом перевернулся тягач (4)

Из-за сложных условий на дорогах под Каунасом перевернулся тягач
6 марта на дорогах Литвы было немало ДТП. Около 15:30 ч. с дороги соскользнул тягач и упал в кювет. Его прицеп перекрыл дорогу, пишет Kas vyksta Kaune.

Пропала ехавшая из Плунге в Вильнюс девушка, подозревают похищение (17)

Пропала ехавшая из Плунге в Вильнюс девушка, подозревают похищение
5 марта, в 21.00 ч. поступило сообщение о том, что на темном автомобиле Audi A7 около 16.30 ч. из Плунге в Вильнюс уехала Ева Страздаускайте (1991 г.р.), которая пропала, после того как проехала Каунас, с ней нет связи, ее телефон выключен.

В Мажейкяйском районе перевернулся грузовик, из цистерны вылилась горючая смесь (1)

В Мажейкяйском районе перевернулся грузовик, из цистерны вылилась горючая смесь
6 марта, в 07.19 ч. по Единому номеру помощи 112 поступило сообщение о том, что в Мажейкяйском районе, на кольцевом перекрестке в Седе перевернулся грузовик, из цистерны пролился битум.

Вильнюс: пока пьяный отец спал, ребенок выпал из окна третьего этажа (6)

Вильнюс: пока пьяный отец спал, ребенок выпал из окна третьего этажа
В воскресенье вечером в Вильнюсе, в старостве Расу, произошло трагическое происшествие.
Facebook друзья
Rambler's Top100