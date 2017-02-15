В Вевисе бойцы "Араса" задержали банду грабителей

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ru.DELFI.lt
среда, 15 февраля 2017 г. 08:58
13 февраля электренская полиция и бойцы антитеррористической службы "Арас" задержали в Вевисе банду грабителей.
© Stopkadras

В январе этого года электренская полиция получила сообщение о преступной деятельности в отношении одного человека и начала расследовать дело об ограблении. В ходе расследования выяснили, что трое жителей Электренай (20-28 лет) в общественном месте силой посадили пострадавшего (23 лет) в автомобиль, увезли в поля, избили и отобрали личные вещи. Кроме того, они заставили его снять деньги в банкомате и отдать их им.

Этого грабителям было мало - позже, угрожая физической расправой, они потребовали у пострадавшего собрать определенную сумму и передать ее им.

13 февраля в Вевисе полиция совместно с бойцами "Араса" во время передачи денег задержала всех трех подозреваемых. После допроса все они были закрыты в арестантскую. Ведется расследование.

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