В Варене и Клайпеде зафиксированы случаи насилия над детьми

Житель Варены решил наказать своего малолетнего сына, избив его электропроводом, клайпедчанин применил физическую силу.

Департамент полиции сообщает, что 9 февраля этого года получено сообщение, что в Варене, на ул. М.К.Чюрлёнё, дома, отец (1972 г.р.) электропроводом избил сына (2009 г.р.). Инцидент произошел вечером, около 19.00 ч..

Медики диагностировали у ребенка ушибы поясницы и левой кисти. После осмотра ребенок отправлен домой и лечится амбулаторно. Подозреваемый помещен в арестантскую.

По данным Департамента, 11 февраля около 00.25 ч. в Клайпеде, на ул. Науякемё, дома, мужчина (1993 г.р.) избил малолетнего (2009 г.р.). У ребенка ушибы лица. Он лечится амбулаторно. Подозреваемый помещен в арестантскую.