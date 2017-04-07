В Утенском районе грабители избили и пытались изнасиловать женщину

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ru.DELFI.lt
пятница, 7 апреля 2017 г. 09:51
В Утенском районе в дом женщины ворвались грабители, избили ее и требовали отдать все ценное, что есть в доме, один из грабителей пытался изнасиловать женщину. Ему не удалось это сделать, так как другой грабитель остановил его.
© A.Stackevič nuotr.

Департамент полиции сообщил, что 6 апреля, около 4 ч. в деревне Наркунай (Утенский район), в дом женщины (1967 г.р.), выдавив окно, ворвались трое с виду знакомых мужчин.

Они избили женщину, требовали отдать украшения, телефон, деньги, пытались снять с пальцев кольца, съели найденные в холодильнике продукты.

Один из мужчин пытался изнасиловать женщину, но другой не позволил ему это сделать.

Нанесен материальный ущерб в размере 10 евро. Нетрезвый подозреваемый (1981 г.р.) закрыт в арестантскую, еще двоих полиция разыскивает.

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