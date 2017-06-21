В Тракайском районе задержан нетрезвый дальнобойщик из России

В Тракайском районе полиция задержала и закрыла в арестантскую нетрезвого водителя большегрузной машины гражданина России.

20 июня, в 18.20 ч. в полицию сообщили, что из Тракай в сторону Вильнюса ехал тягач с полуприцепом, который опасно маневрировал, а из его бензобака на дорогу текло горючее.

Полицейские остановили тягач и выяснили, что им управляет нетрезвый (2,28 промилле) 50-летний гражданин России. Мужчину доставили в больницу на анализ крови.

Начато расследование, подозреваемый закрыт в арестантскую. Полиция выяснила, что водитель не справился с управлением, зацепил бортик у дороги и так повредил топливный бак, поэтому из него вытекало дизельное топливо.

На место выехали пожарные-спасатели, из бака вылилось 500 л топлива на участке дороги протяженностью 1 км. Его собрали, для чего использовали 140 кг сорбента.

Водителю за вождение в нетрезвом виде грозит уголовная ответственность.