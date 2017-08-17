В Тракайском районе столкнулись три автомобиля, один водитель погиб

17 августа в около семи часов утра по Единому телефону помощи 112 было получено сообщение о том, что в Тракайском районе, сянюнии Палукняй на пути со стороны Вильнюса в Палукняй, на 31 километре столкнулись три легковых автомобиля, есть пострадавшие и зажатые в машине люди, с одного из транспортных средств идет дым.

На место происшествия были высланы силы пожарных, информация передана на станцию скорой медицинской помощи Вильнюсского округа и Главный комиссариат Вильнюсского округа.

По данным полиции, автомобиль Toyota Yaris выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем VW Golf. Оба водителя оказались зажатыми. Водитель Toyota Yaris в ходе ДТП погиб. Водитель VW Golf в тяжелом состоянии доставлен в больницу.

В ходе ДТП также был задет проезжавший мимо автомобиль Ford Galaxy, его водитель и пассажир не пострадали.