В Тракайском районе столкнулись три автомобиля, один водитель погиб

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ru.DELFI.lt
четверг, 17 августа 2017 г. 08:10
В четверг в Тракайском районе столкнулись три автомобиля. Один их них - Toyota Yaris, выехал на встречную полосу, в результате чего произошло лобовое столкновение с автомобилем VW Golf. Водитель Toyota Yaris погиб на месте, водитель другой машины находится в тяжелом состоянии.
© DELFI / Domantas Pipas

17 августа в около семи часов утра по Единому телефону помощи 112 было получено сообщение о том, что в Тракайском районе, сянюнии Палукняй на пути со стороны Вильнюса в Палукняй, на 31 километре столкнулись три легковых автомобиля, есть пострадавшие и зажатые в машине люди, с одного из транспортных средств идет дым.

На место происшествия были высланы силы пожарных, информация передана на станцию скорой медицинской помощи Вильнюсского округа и Главный комиссариат Вильнюсского округа.

По данным полиции, автомобиль Toyota Yaris выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем VW Golf. Оба водителя оказались зажатыми. Водитель Toyota Yaris в ходе ДТП погиб. Водитель VW Golf в тяжелом состоянии доставлен в больницу.

В ходе ДТП также был задет проезжавший мимо автомобиль Ford Galaxy, его водитель и пассажир не пострадали.

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