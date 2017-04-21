В теплице жительница Скуодасского района закопала двух младенцев

Клайпедская окружная прокуратура расследует обстоятельства смерти обнаруженного в теплице Скуодасского района младенца. Стали известны новые детали этого дела. Во время расследования подозреваемая призналась, что в октябре 2015 г. родила еще одного младенца, которого также закопала в теплице.

"После допроса полиция проверила ее показания и нашла в теплице останки еще одного младенца. Сейчас выясняется причина смерти второго младенца. Женщине предъявлены обвинения в убийстве двух младенцев", - сказал прокурор Аурелиюс Станисловайтис.

Прокуратура информирует, что 31 марта этого года была получена информация о том, что жительница Скуодасского района несколько недель назад дома могла родить младенца и закопать его в теплице. Было начато расследование по факту убийства.

Тело младенца было обнаружено в теплице. Женщина полностью признала свою вину.