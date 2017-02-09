В Тельшяйском районе взорвался котел, погибла женщина

9 февраля, в 12.50 ч., по Единому номеру помощи 112 было получено сообщение о том, что в Тельшяйском районе, в деревне Гиркантишкес в доме взорвался котел, есть раненые.
На место выехали пожарные-спасатели и врачи скорой помощи.
По словам пожарных, пожара после взрыва не было.
Пострадала женщина, которую увезли в больницу. Вскоре сообщили, что в больнице женщина (1935 г.р.) от полученных травм скончалась. По данным полиции, женщина 10 дней пролежала в больнице, вернувшись домой затопила котел, он взорвался.