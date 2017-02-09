В Тельшяйском районе взорвался котел, погибла женщина

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ru.DELFI.lt
четверг, 9 февраля 2017 г. 14:13
9 февраля, в 12.50 ч., по Единому номеру помощи 112 было получено сообщение о том, что в Тельшяйском районе, в деревне Гиркантишкес в доме взорвался котел, есть раненые.
© Telšių aps.VPK

На место выехали пожарные-спасатели и врачи скорой помощи.

По словам пожарных, пожара после взрыва не было.

Пострадала женщина, которую увезли в больницу. Вскоре сообщили, что в больнице женщина (1935 г.р.) от полученных травм скончалась. По данным полиции, женщина 10 дней пролежала в больнице, вернувшись домой затопила котел, он взорвался.

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