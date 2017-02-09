Пострадала женщина, которую увезли в больницу. Вскоре сообщили, что в больнице женщина (1935 г.р.) от полученных травм скончалась. По данным полиции, женщина 10 дней пролежала в больнице, вернувшись домой затопила котел, он взорвался.

По словам пожарных, пожара после взрыва не было.

9 февраля, в 12.50 ч., по Единому номеру помощи 112 было получено сообщение о том, что в Тельшяйском районе, в деревне Гиркантишкес в доме взорвался котел, есть раненые.

Задержан намеренно сбивший полицейского предприниматель и певец Мундис 9 февраля вечером полицейского, который регулировал движение в Вильнюсе, зацепил автомобиль. По сведениям DELFI, автомобилем управлял предприниматель и исполнитель Эдмундас Штенгерис-Мундис.

В Тельшяйском районе взорвался котел, погибла женщина 9 февраля, в 12.50 ч., по Единому номеру помощи 112 было получено сообщение о том, что в Тельшяйском районе, в деревне Гиркантишкес в доме взорвался котел, есть раненые.

На Западной объездной дороге ПКС фиксируют нарушителей Вильнюсцы и гости столицы уже около двух месяцев могут пользоваться Западной объездной дорогой, однако некоторые из них забывают следить за ограничениями скорости. Полиция напомнит им об этом.

В Скуодасском районе спасатели вытащили из воды провалившуюся в реку девочку В Скуодасе спасатели спасли жизнь 10-летней девочке. В среду после обеда поступило сообщение о том, что в реку Бартува упала девочка.