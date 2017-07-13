В Старом городе столицы искали бомбу, сейчас разыскивают "шутника"-иностранца

 (8)
ru.DELFI.lt
четверг, 13 июля 2017 г. 15:47
13 июля, в 14.51 ч., в Старом городе Вильнюса, на ул. Аушрос Варту введен план "Щит": дежурят врачи скорой помощи, полиция, работают саперы антитеррористического отряда "Арас".
© DELFI / Domantas Pipas

По предварительным данным, оживление вызвал звонок. Позвонил житель, сообщивший, что у него дома находится бомба.

Полицейские сказали DELFI, что арендатор квартиры (гражданин Португалии) им давно известен, это конфликтный человек, на него неоднократно жаловались окружающие (за повреждение авто и т.д.). в его отношении ведется расследование по факту повреждения чужого имущества и угроз убить.

На этот раз в полицию позвонил владелец квартиры, в которой живет португалец. Владелец квартиры давно хочет выселить квартиросъемщика, но тот не соглашается покинуть жилье.

13 июля, в 15 ч., владелец жилья хотел выселить его с помощью приставов. Однако иностранец заявил, что им лучше в квартиру не соваться, так как она заминирована.

Полицейские вместе с приставами и другими специалистами попали в квартиру. Около 16.30 ч. саперы "Араса" завершили проверку квартиры - бомбы в ней не было.

По сведениям полиции, португалец сейчас снимает другую квартиру в Старом городе. Там история повторяется - он не платит владельцу за жилье, ссорится с соседями.

Португальца разыскивает полиция.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

ЧП и криминал

В Старом городе столицы введен план "Щит" (8)

В Старом городе столицы введен план Щит
13 июля, в 14.51 ч., в Старом городе Вильнюса, на ул. Аушрос Варту введен план "Щит": дежурят врачи скорой помощи, полиция, работают саперы антитеррористического отряда "Арас".

В Hesburger в центре литовской столицы обнаружен труп мужчины (6)

В Hesburger в центре литовской столицы обнаружен труп мужчины
В кафе Hesburger в центре Вильнюса в туалете посетители обнаружили труп мужчины.

Полиция Латвии рассказала о поисках Ивана Берладина: "Ваня жил один и умер один" (23)

Полиция Латвии рассказала о поисках Ивана Берладина: Ваня жил один и умер один
Начальник Госполиции Интс Кюзис и глава Криминальной полиции Курземского региона Угис Ава дали пресс-конференцию по делу о пропавшем без вести 5-летнем Иване Берладине, чье тело обнаружили в лесу под Дубени 11 июля. "Он жил один и умер один", — отметил Кюзис, комментируя смерть мальчика. По словам полицейских, в этой истории много трагических совпадений: сначала мальчик сел не в тот автобус, потом вышел не на той остановке, выбрал не ту дорогу, выйдя не к домам, а к лесу. Возможно, ребенка испугала гроза, которая разразилась 1 июля, и в поисках укрытия он забрел в бурелом, где и умер.

В Вильнюсе полицейские усмиряли нетрезвого водителя Lexus (19)

В Вильнюсе полицейские усмиряли нетрезвого водителя Lexus
12 июля вечером в Вильнюсе поступило сообщение о возможно нетрезвом водителе, один экипаж полиции не сумел справиться с нарушителем. Полуголый водитель внедорожника Lexus, не реагировал ни на газ, ни на электрошокер, подозревают, что он не только пил алкоголь, но и употреблял наркотики.

Во время ливня в Вильнюсе в реку съехал автомобиль (4)

Во время ливня в Вильнюсе в реку съехал автомобиль
11 июля вечером, во время ливня, в Вильнюсе, в начале ул. Витауто, за мостом Любарто в Нерис (Вилию) съехал автомобиль. В полицию об этом сообщили в 20.55 ч. Автомобиль Nissan повис на набережной, передняя часть машины оказалась в воде.
Facebook друзья
Rambler's Top100