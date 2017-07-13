В Старом городе столицы искали бомбу, сейчас разыскивают "шутника"-иностранца

13 июля, в 14.51 ч., в Старом городе Вильнюса, на ул. Аушрос Варту введен план "Щит": дежурят врачи скорой помощи, полиция, работают саперы антитеррористического отряда "Арас".

По предварительным данным, оживление вызвал звонок. Позвонил житель, сообщивший, что у него дома находится бомба.

Полицейские сказали DELFI, что арендатор квартиры (гражданин Португалии) им давно известен, это конфликтный человек, на него неоднократно жаловались окружающие (за повреждение авто и т.д.). в его отношении ведется расследование по факту повреждения чужого имущества и угроз убить.

На этот раз в полицию позвонил владелец квартиры, в которой живет португалец. Владелец квартиры давно хочет выселить квартиросъемщика, но тот не соглашается покинуть жилье.

13 июля, в 15 ч., владелец жилья хотел выселить его с помощью приставов. Однако иностранец заявил, что им лучше в квартиру не соваться, так как она заминирована.

Полицейские вместе с приставами и другими специалистами попали в квартиру. Около 16.30 ч. саперы "Араса" завершили проверку квартиры - бомбы в ней не было.

По сведениям полиции, португалец сейчас снимает другую квартиру в Старом городе. Там история повторяется - он не платит владельцу за жилье, ссорится с соседями.

Португальца разыскивает полиция.