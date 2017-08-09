В Старом городе Риги произошел вооруженный захват гостиницы

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rus.DELFI.lv
среда, 9 августа 2017 г. 14:03
В ночь на 9 августа в помещения гостиницы Hotel Garden Palace в Старом городе Риги (Вецриге), на ул. Грециниеку, 28, вломились вооруженные люди.
© Gamintojo nuotr.

По его словам, у гостьи также с применением силы отобрали документы и мобильный телефон, чтобы она не смогла вызвать полицию. В правоохранительные органы успели обратиться владельцы гостиницы.

Известно, что Hotel Garden Palace принадлежит ООО 966 FREECOM. Его единственному владельцу запрещают пройти на территорию гостиницы, работа которой в настоящий момент парализована. По словам Скудры, в здании находятся вооруженные люди.

Как отмечают журналисты NRA, на данный момент закрыты также кафе Tea & Coffee Garden и бар Secret Garden, принадлежащие отелю. В помещениях замечено много людей в камуфляжной форме. Посты выставлены и возле входных дверей, и внутри гостиницы.

Как пояснили порталу Delfi в пресс-центре Рижского регионального управления полиции, в данном случае речь не идет об ограблении. В основе конфликта лежит гражданско-правовой спор между арендатором и владельцем. В этой связи уже начата проверка.

В полиции также подтвердили, что получили вызов на ул. Грециниеку. Полицейские будут обеспечивать в отеле общественный порядок. Уголовный процесс по данному делу пока не начат.

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