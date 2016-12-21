По словам полицейских, его искала поисковая группа, прочесывавшая лес. Подозревают, что молодой человек покончил с собой.

Студент одного из вильнюсских вузов Рудокас пропал 15 декабря. Его искали близкие и полиция.

21 декабря, около 10.30 ч., в Вильнюсе, в лесу Висорю Соду обнаружен труп Матаса Рудокаса (1996 г.р.).

В среду обнаружен труп пропавшего в Вильнюсе неделю назад юноши

Таможенники взяли под стражу россиян, везших в Калининград мясо 21 декабря вечером таможенники КПП в Кибартай задержали тягач, на котором в Калининградскую область пытались нелегально вывезти большое количество мяса неясного происхождения. Задержаны и двое граждан России – водитель, который пытался предлагать взятку, и еще один связанный с контрабандой человек.

Полиция до сих пор работает на месте убийства Моркявичюса 21 декабря, вечером, на месте убийства мастера бушидо Ремигиюса Моркявичюса появились цветы и свечи. В четверг здесь по-прежнему работают криминалисты. В Каунасе, на проспекте Балту, у дома, где было совершено убийство, Стоп-лентой огорожена большая территория.

В Каунасе застрелен известный боец бушидо Моркявичюс В среду вечером в каунасском микрорайоне Шилайняй внимание жителей привлекли многочисленные экипажи полиции и карета скорой помощи.

В Паневежисе под лед провалились дети 21 декабря, в 15.08 ч., по Единому номеру 112 поступило сообщение о том, что в Паневежисе, у ул. Электрос, под лед провалились дети.