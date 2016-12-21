В среду обнаружен труп пропавшего в Вильнюсе неделю назад юноши

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ru.DELFI.lt
среда, 21 декабря 2016 г. 13:53
21 декабря, около 10.30 ч., в Вильнюсе, в лесу Висорю Соду обнаружен труп Матаса Рудокаса (1996 г.р.).
© Shutterstock nuotr.

Студент одного из вильнюсских вузов Рудокас пропал 15 декабря. Его искали близкие и полиция.

По словам полицейских, его искала поисковая группа, прочесывавшая лес. Подозревают, что молодой человек покончил с собой.

Телефоны служб психологической помощи

Служба психологической помощиНомерВремя работы
Детская линия www.vaikulinija.lt116 111Ежедневно 11.00-21.00
Молодежная линия www.jaunimolinija.lt8 800 28888Круглосуточно
Линия надежды, помощь взрослым www.kpsc.lt8 800 60700Круглосуточно
Линия помощи женщинам8 800 66366I-V 10.00-21.00
Линия доверия (помощь на русском языке)8 800 77277I-V 16.00-20.00
Центр помощи семьям пропавших без вести8 800 26161 8 5 2773135I-V 8.00-16.00
Паневежский телефон помощи8 45 500965I-V 20.00-8.00
Кризисный центр Вильнюсского дома для женщин8 800 22008I-V 9.00-17.00
Центр развития ребенка8 5 275 75 64Круглосуточно


Звонки по линии 8-800 бесплатные

Психологическая помощь в Интернете

Детская линияРегистрация и обращение на сайте: http://www.vaikulinija.ltОтвет в течение двух дней
Молодежная линияРегистрация и обращение на сайте: http://jppc.lt/draugasОтвет в течение трех дней
Линия надеждыОбращение на сайте: http://paklausk.kpsc.ltОтвет в течение трех дней
Шяуляйская молодежная линияПисать по адресу: kasnutiko@yahoo.comОтвет в течение трех дней


Дополнительную информацию можно получить на сайте www.klausau.lt

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