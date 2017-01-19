В Шяуляй суд пожалел нетрезвую женщину-водителя

Шяуляйский участковый суд освободил 30-летнюю клайпедчанку Айсте Н. от уголовной ответственности за вождение в нетрезвом виде. Молодая женщина ехала за рулем нетрезвой и везла двух малолетних дочерей.

Суд передал Айсте Н. на поруки родственнице, которая поручилась за нее.

Уголовное дело было прекращено. Суд сообщает, что Айсте Н. должна заплатить 564,90 евро в фонд пострадавших от преступлений лиц и на три года была лишена права на вождение.

Суд установил, что 11 января 2017 года Айсте Н. управляла автомобилем Mercedes-Benz, находясь в нетрезвом состоянии - 2,18 промилле.

Айсте Н. сказала, что ехала с детьми и домашними питомцами из Клайпеды в Пакруойский район к родственникам.

Она сказала, что в Крижкальнисе выпила кофе с бренди (около 200–300 г), поскольку сильно нервничала. Она сказала, что понимала, что нельзя вести машину в таком состоянии, но все равно села за руль.

В Шяуляй ее остановила полиция.

Решение суда в течение 20 дней может быть обжаловано в суде высшей инстанции.