В Шяуляй суд пожалел нетрезвую женщину-водителя

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ru.DELFI.lt
четверг, 19 января 2017 г. 16:38
Шяуляйский участковый суд освободил 30-летнюю клайпедчанку Айсте Н. от уголовной ответственности за вождение в нетрезвом виде. Молодая женщина ехала за рулем нетрезвой и везла двух малолетних дочерей.
© Šiaulių aps. VPK

Суд передал Айсте Н. на поруки родственнице, которая поручилась за нее.

Уголовное дело было прекращено. Суд сообщает, что Айсте Н. должна заплатить 564,90 евро в фонд пострадавших от преступлений лиц и на три года была лишена права на вождение.

Суд установил, что 11 января 2017 года Айсте Н. управляла автомобилем Mercedes-Benz, находясь в нетрезвом состоянии - 2,18 промилле.

Айсте Н. сказала, что ехала с детьми и домашними питомцами из Клайпеды в Пакруойский район к родственникам.

Она сказала, что в Крижкальнисе выпила кофе с бренди (около 200–300 г), поскольку сильно нервничала. Она сказала, что понимала, что нельзя вести машину в таком состоянии, но все равно села за руль.

В Шяуляй ее остановила полиция.

Решение суда в течение 20 дней может быть обжаловано в суде высшей инстанции.

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